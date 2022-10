‘Straatrace’ met snelheden tot 140 per uur eindigt voor politierechtbank

De feiten speelden zich af op de Ninoofsesteenweg op 27 april vorig jaar toen er nog een avondklok van kracht was. Volgens de politie haalden de bestuurders snelheden tot 90 kilometer per uur in de zone 50 en zelfs 140 per uur waar 70 per uur gereden mag worden. “Mijn cliënt erkent dat hij te snel reed”, aldus zijn advocaat in de rechtbank. “Hij werkte in een fastfoodrestaurant in Halle en was moe. Na een lange schift wou hij gewoon snel naar thuis zijn. Bovendien was het bijna middernacht en dat was dus dicht bij de avondklok. Het woord straatrace werd daarbij handig ontweken. De advocaat gaf enkel mee dat hij inderdaad op weg naar huis zijn vriend voorbij gereden was. Straatrace of niet; rechter Dina Van Laethem vond de feiten wel erg genoeg om T. een veeg uit de pan te geven. “Had je zin om tussen zes planken thuis te komen”, sprak ze hard. “Je weet niet eens hoeveel kruisjes er al aan de bomen hangen richting Lennik. Ik heb ze geteld. Alleen al tot in Pepingen hanger er zes.”