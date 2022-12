Startschot van Gooikse Kerstactiviteiten wordt gegeven op 9 december

Halle Curieus Halle organi­seert democrati­sche wijnde­gusta­tie

Afgelopen weekend organiseerde Curieus Halle voor de zevende keer een democratische wijndegustatie. Met het initiatief wil de vereniging zoveel mogelijk mensen echte eindejaarsfeesten met klassewijnen bezorgen, ook wie het momenteel iets minder breed heeft. “Wijn wordt in deze dure tijden met stijgende energieprijzen meer en meer een luxeproduct, nochtans is het haast essentieel op een klassieke feesttafel”, aldus Arno Pirolo van Curieus Halle. “Al onze wijnen zijn bijzonder toegankelijk en democratisch geprijsd, zodat niemand zichzelf flesje wijn moet ontzeggen. Er waren dan ook veel aanwezigen die kwamen proeven en een fles mee namen naar huis.” De partner waarmee Curieus ook dit jaar in zee ging, was wijnhandel Belvino.be uit Halle.

