Schooljaar start kletsnat in GBS De Oester, maar wel met ontbijt en hindernissenparcours

Vandaag is het de eerste schooldag. Overal in Vlaanderen trekken leerlingen weer naar de klas. Sommigen doen dat met een grote glimlach, bij anderen gaat dat moment dan weer gepaard met de nodige traantjes. Ook in GBS De Oester in Strijland (Gooik) is iedereen er klaar voor.