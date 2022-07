Sander Heim (24) is nieuwe uitbater van café de JoNa: “Proberen om hier opnieuw wat leven in de brouwerij te krijgen”

GooikNieuw leven in de brouwerij voor café Jona in Leerbeek (Gooik). Het laatste café in de deelgemeente kent na enkele weken sluiting een nieuwe uitbater: de 24-jarige Sander Heim. De zaak is intussen al een tijdje opnieuw open, maar op vrijdag 8 juli organiseert hij de échte officiële opening. “Het is hier nog een écht volkscafé en daar hou ik enorm van”, vertelt hij.

Meer dan 40 jaar geleden openden de deuren van café Jona in het centrum van de Gooikse deelgemeente Leerbeek. De vorige uitbaters Marc en Carine moesten om gezondheidsredenen hun zaak na 10 jaar echter overlaten. De verhuurder van het gebouw is meubelzaak Heim-Pollé, die enkele meters verderop gevestigd is. Hun zoon Sander Heim (24) heeft nu besloten om de zaak over te nemen. “Ik heb enkele jaren gewerkt als vertegenwoordiger bij Würth Belux”, vertelt hij. “Maar ik werkte ook al enige tijd in de keuken van restaurant De Korte Vest in Halle als flexi-jobber en café Den Bascule in Bellingen. Mijn droom was altijd om een eigen café te kunnen openen. Toen ik te weten kwam dat het pand van De Jona vrij kwam aangezien de uitbater ziek werd, zag ik mijn kans. Ik ken heel wat mensen in Leerbeek en wijde omgeving en wist dus ook al langer dat er in het café erg aangenaam volk langskomt. Het is hier nog een écht volkscafé, en daar hou ik enorm van.”

Pils van het vat

Om de gloednieuwe zaak de deuren te kunnen openen, moest Sander natuurlijk nog wat aanpassingen doen. Zo werd het plafond al deels vernieuwd, kregen de muren al een nieuw laagje verf en werden de nieuwe tafels en stoelen in de zaal geplaatst. Verder werden ook nog enkele andere opfrissingswerken uitgevoerd. “Qua bieren heb ik nog gezorgd voor wat vernieuwing”, gaat hij verder. “Zo hebben we hier drie pilsen van het vat waaronder Maes, Jupiler en Stella. Tegenwoordig kom je dat op niet veel plaatsen nog tegen. Momenteel focus ik me op streekbieren zoals geuze en binnenkort zal er ook eens een croque of wat hapjes gegeten kunnen worden.”

Volledig scherm © Amber Gys

Café De JoNA beschikt bovendien over een biljarttafel en bijhorend twee biljartploegen, een dartsbord met dartsploeg en in de toekomst wordt nog een grote tv geïnstalleerd voor het uitzenden van sportwedstrijden. Waar er binnenin de zaak plek is voor een 40-tal mensen, is het buiten een heel ander verhaal. Een deel van het terras is verhard, maar kan uitgebreid worden naar het stukje grasveld. Dat zal in de toekomst een kindvriendelijk terrein worden met een speeltuin.

Openingsweekend

Op 8 juli wordt de tuin omgetoverd tot een kleine festivalweide voor een groot officieel openingsfeest. “Het is de bedoeling om hier sporadisch wat leven in de brouwerij te krijgen”, zegt Sander nog. “We willen het terras van Leerbeek zijn waar iedereen welkom is en een goede pint kan komen drinken. Vrijdagavond starten we daar alvast mee. Er zal een foodtruck zijn en springkasteel voor de kinderen. We voorzien twee optredens waaronder The Kicks en Smootshock met nadien nog een afterparty met dj’s zoals Discobooze en Les Breukes. Een goede vriend en ikzelf maken bovendien in onze vrije tijd deel uit van Les Breukes waarmee we draaien op heel wat evenementen. Nu ik deze zaak heb geopend zal dat echter wel op een lager pitje zijn tijdens de openingsuren van het café natuurlijk.”

Café De JoNa is geopend van dinsdag tot vrijdag vanaf 11 uur. Op zaterdag en zondag kan je er terecht vanaf 10 uur.

Volledig scherm © Amber Gys

