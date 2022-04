Sammy Mahdi en Pamuk organiseren op 8 mei wandeling ten voordele van Pink Ribbon in Gooik

De wandeldag kadert in de actie ‘De Roze Mars’ van kankerorganisatie Pink Ribbon. De organisatie roept iedereen op om - gedurende een maand – elke dag minstens 10.000 stappen te zetten en geld in te zamelen voor het goede doel. Sammy Mahdi en Pamuk gaan de uitdaging aan en organiseren vijf wandeldagen in Vlaams-Brabant, op 8 mei vindt de eerste plaats in Gooik. “We kennen allemaal iemand die getroffen werd door deze vreselijke ziekte”, zegt Jan Vanderhoeven, voorzitter van CD&V Gooik. “Het is belangrijk om organisaties te steunen die zich inzetten in de strijd tegen borstkanker en de begeleiding van kankerpatiënten proberen te verbeteren. Daarom organiseren we samen met Sammy deze wandeldag. We hopen dat zoveel mogelijk mensen en verenigingen deelnemen aan deze wandeling en geld helpen in te zamelen voor Pink Ribbon.”