Liefde in de lucht tijdens Met Vier in Bed bij B&B T’Rest: “Ik was single, en we moesten met twee zijn om deel te nemen...”

In het populaire VTM-programma ‘Met Vier in Bed’ komen deze week Kenny Pappaert (30) en zijn vriendin Perrine Truyaert (22) in beeld met hun B&B T’Rest, in park en Kasteel Ter Rijst in Heikruis (Pepingen). “In onze B&B kom je niet bij mij thuis terecht, maar wel in een wereld die wij voor jou hebben gecreëerd”, blikken ze terug op hun televisiedebuut.