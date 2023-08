Lezersbijdrage Halse Bridgeclub organi­seert kennisma­king met bridge op 12 september

Wie nog op zoek is naar een nieuwe hobby kan op 12 september kennismaken met bridge. Iedereen is dan welkom bij de Halse Bridgeclub om te komen proeven van het kaartspel. In de club zelf kan je terecht om met vrienden te spelen, maar bridgen kan je ook gewoon thuis van achter je computer.