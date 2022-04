Reclamebureau Castaar opent de deuren van zusterbedrijf ‘Stiksel’: “Gepersonaliseerde kledij voor zowel bedrijven als particulieren”

GooikReclamebureau Castaar verhuisde onlangs nog al hun hebben en houden naar een nieuwe, ruimere locatie in Galmaarden. Hierdoor kwam hun vroegere locatie langs de Molenstraat in Kester (Gooik) leeg te staan. Maar ook hier werd een oplossing gevonden. Deze week openden ze er hun gloednieuw zusterbedrijf Stiksel, een plekje waar alle bedrijven of particulieren terecht kunnen voor gepersonaliseerde kledij zoals t-shirt, hemden, werkkledij en een pak meer.

Vijf jaar geleden begon Castaar al met de bedrukking van kledij omdat ze een totaalpakket aan hun klanten wilden aanbieden. Aangezien het pand in Kester vrijkwam door de verhuis van de hoofdzetel naar Galmaarden, deed er zich een unieke kans voor. Bovendien kreeg het reclamebureau steeds meer de vraag om bedrukte kledij te passen samen met eventuele medewerkers. “Maar dat zijn soms al snel 20 personen”, vertelt winkelverantwoordelijke Joni Vanhamme. “Ik werk veel liever met een persoonlijke aanpak. Met dit nieuwe concept kunnen onze klanten rustig langskomen en kan ik hen verder helpen. Zo kan ik samen met hen bekijken welk model hun goed staat en wat ze precies verwachten qua bedrukking. Trouwens, kledij bedrukken brengt heel veel stof met zich mee, en dat konden we bij Castaar absoluut missen (lacht). Vandaar de keuze om de twee apart te houden.”

Stiksel werkt daarom enkel met kwalitatieve merken waar ze écht achter staan. Passen, vergelijken en kiezen: daar staat zusterbedrijf Stiksel voor. “Zowel bedrijven als particulieren kunnen hier terecht voor gepersonaliseerde kledij om op die manier een zo groot mogelijke doelgroep te kunnen bereiken”, gaat Vanhamme verder. “Het is bijvoorbeeld mogelijk om de kledij te laten bedrukken of te borduren. Denk hierbij maar aan werkkledij zoals een overall, broeken, trui of t-shirt. Maar we verkopen ook kledij zoals hemden, kostuums, sport-, promo- en bedrijfskledij of sjaals, mutsen, schoenen en petten. Voor een vrijgezellenavond, als cadeautje of voor een feest: alles kan bedrukt worden.”

Opvallend: Stiksel is dan wel een zusterbedrijf van Castaar, maar de volledige huisstijl werd ook hier verder doorgetrokken. De gekende kleuren goud en zwart komen zowel in de winkel als in het logo aan bod. En dat is een bewuste keuze, want ook al zijn het twee aparte bedrijven op verschillende locaties, er blijft nog steeds nauw samengewerkt worden met elkaar. De locatie in Kester beschikt net zoals in Galmaarden ook over een eigen ontwerpstudio, een eigen atelier en eigen showroom om het toch enigszins ‘apart’ te houden.

Momenteel werkt Joni nog alleen in Stiksel, maar binnen enkele weken vervoegd er haar al nieuw bloed. Beide zullen ze instaan voor de ontwerpen, het drukken, aankoop, verkoop en alle andere zaken die met Stiksel te maken hebben. Meer informatie en verdere updates kan je vinden via de website en Facebookpagina van Stiksel.

