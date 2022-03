Radio Rand nu ook te horen in Lennik en Gooik dankzij mast op KV Kester-Gooik

Halle/Lembeek/Sint-Genesius-Rode/Beersel/Drogenbos Twee gehaaste Lamborghi­ni-rij­ders voor rechter en toch rijdt één chauffeur nóg harder. Snelheids­dui­vels halen excuses boven in politie­recht­bank. “Aan zo’n vaart rij je een ander kind dood”

Een sportieve Lamborghini-rijder, een paniekerige papa op weg naar de apotheek of een uitbater die met 221 per uur over de Brusselse Ring naar zijn winkel scheurt… In de politierechtbank in Halle mochten snelheidsduivels het alweer uitleggen. Rechter Johan Van Laethem fronste de wenkbrauwen toen één van hen opschorting vroeg. “Dat we zo’n hoge snelheden ongestraft laten? Dat zou pas straf zijn!”

