Poetsploeg activeert per ongeluk hold-upalarm bij bpost

Lennik Overwoeker­de histori­sche voetweg eindelijk opnieuw toeganke­lijk: “Voorbij­gan­gers krijgen rijke historiek van de omgeving mee”

Tijdens de Dag van de Trage Weg werd in Lennik het historische voetwegje ‘buurtweg 17' -dat zich in de omgeving van de Steenstraat bevindt- opnieuw opengesteld. Het wegje van zo’n 400 meter met een beek, bomenrij en houtkanten was doorheen de jaren overwoekerd. Maar dankzij heel wat werk werd het wegje nu eindelijk opnieuw opengesteld voor het grote publiek.

20 oktober