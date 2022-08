Plukdagen in Plattelandscentrum Paddenbroek

Strijtem Nieuwbaan krijgt nieuw voetpad: weg een hele maand afgesloten

In de Nieuwbaan in Strijtaam starten op 22 augustus wegenwerken. Een aannemer zal er een nieuw voetpad aanleggen. De werkzaamheden zullen een maand duren. In tussentijd zal het verkeer moeten omrijden. Enkel wanneer er niet gewerkt wordt, is de rijbaan open.

21 augustus