Plattelandscentrum Paddenbroek zoekt vrijwilligers voor allerhande taken

Halle Negenhon­derd jongeren feesten van oud naar nieuw in ‘t Vondel

De grootste Nieuwjaarsfuif van de Zennevallei vond plaats in cultureel centrum ‘t Vondel in Halle. Daar verzamelden ruim negenhonderd jongeren om er op de dansvloer de overgang van oud naar nieuw in te zetten. Het jonge volkje komt steeds vroeger naar de Nieuwjaarsfuif. Zo liep ‘t Vondel omstreeks 1 uur al goed vol en telden honderden feestvierders om middernacht samen met de dj’s af naar 2023. De Scouts van Sint-Rochus zag het graag gebeuren. De jeugdbeweging organiseert de fuif al enkele jaren en wil de opbrengst van het feest investeren in nieuwe lokalen. In de hulppost van het Rode Kruis werden verschillende mensen verzorgd. Het feest verliep zonder grote incidenten.

1 januari