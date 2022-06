Parkenparade zorgt voor picknick met streekproducten op de Kesterheide

KWB Leerbeek-Kester sluit hierbij aan bij de Parkenparade die provincie Vlaams-Brabant organiseert. In samenwerking met gemeente Gooik organiseren ze daarom een picknick met streekproducten met een prachtig zicht over de omgeving. De verrassingspicknick bevat lokale streekproducten van Flavor Shop, Delhaize, Den Dael, Billens-Van Laer, ‘t Bioschuurke, Pensmobiel, Slagerij De Vits en Geuzestekerij De Cam. Maar graag nog een picknickmand had besteld, is er wel al aan voor die moeite aangezien ze uitverkocht zijn. Vergeet zeker zelf je dekentje niet mee te nemen en kies een rustig plekje op de heide om te genieten. Afhaling is mogelijk van 11 tot 14 uur op de top van de Kesterheide. Fietsparking ter plaatse voorzien of maak gebruik van de bewegwijzerde wandeling vanaf Sporthal Koornmolen of zaal Parecia, waar je de auto kan achterlaten.