Pajotse gemeenten nemen deel aan zomerwandeling ‘Bewegen Op Verwijzing’

Gooik Opnieuw toekomst voor zaal Familia dankzij verenigin­gen: “Dit gebouw heeft nog zo veel meer te bieden”

Goed nieuws voor de Gooikenaar: er komt opnieuw leven in de brouwerij van de parochiezaal Familia. De toekomst was onzeker, want afgelopen jaar gaf zaalverantwoordelijke Hans Heremans te kennen dat hij de zaal niet meer zou uitbaten. Dat was buiten de lokale verenigingen gerekend, want zij nemen nu het heft in handen. “We zien de Familia als een spilpunt in het Gooiks verenigingsleven en dat moét zo blijven”, klinkt het bij voormalig burgemeester Michel Doomst.

15:19