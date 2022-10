Pajotse gemeenten nemen deel aan maand van de geestelijke gezondheid: “Positieve spreuken in het straatbeeld zorgen voor een oppepper”

Radio çava

Verder zullen ook nog lespakketten verdeeld worden naar de lagere en secundaire scholen van het Pajottenland en zal Jeugdregio Pajottenland opnieuw blokspot tips meegeven via sociale media. De bedoeling is dat het project Warme William geïntegreerd wordt in het bestaande project rond MEGA in het lager onderwijs. “Al deze acties, intergemeentelijk of lokaal, worden georganiseerd in het kader van gezonde gemeente”, vertelt Bianca Vanreepinghen, intergemeentelijk preventiewerker. “Het is het resultaat van een sterke samenwerking over de gemeentegrenzen heen met veel verschillende partners, diensten en de gemeentebesturen van Bever, Galmaarden, Herne, Lennik en Gooik.”