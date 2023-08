Opnieuw Sportelgroep Badminton voor 50-plussers

Conciërge bedreigd met wapen door 19-jarige omdat hij meisje in nood wil helpen: “Misschien andere aanpak dan plaatsver­bod nodig”

Een 19-jarige uit Ternat zit sinds zondag in de cel nadat hij een personeelslid van de gemeente Dilbeek heeft bedreigd met een airsoft replica. De conciërge van cultuurcentrum Westrand wilde de hulpdiensten bellen nadat een meisje medische hulp nodig leek te hebben, maar dat was niet naar de zin van de jongeren. Eerder kregen ze al een plaatsverbod in Groot-Bijgaarden omdat ze overlast veroorzaakten. De conciërge is tijdelijk werkonbekwaam.