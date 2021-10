Onthaalmoeder voor rechter na dooreenschudden van 7 maanden oude baby: “Kans is groot dat ze het gedaan heeft, maar er blijft twijfel”

GooikEen 55-jarige onthaalmoeder uit Gooik is voor de Brusselse correctionele rechtbank verschenen omdat ze in juni 2015 een zeven maanden oude baby zou hebben dooreengeschud. Het kindje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar herstelde volledig. Zelf houdt de vrouw vol dat ze niets fout heeft gedaan en ook het parket is niet overtuigd van haar schuld. “Maar er is geen enkel andere mogelijkheid dan dat zij hiervoor verantwoordelijk is”, klonk het bij de ouders van het meisje.

De onthaalmoeder verwittigde op 16 juni 2015 de hulpdiensten omdat de zeven maanden oude baby zich in zorgwekkende toestand bevond. Het meisje had een groot deel van de voormiddag gehuild, had moeilijk gegeten en leek het bewustzijn te verliezen. Bij aankomst in het ziekenhuis kwamen de artsen al snel tot een duidelijke diagnose. “Het oordeel was heel duidelijk: shaken baby syndroom”, zei meester Dimitri de Béco, advocaat van de ouders. “Iemand had het kind hevig dooreengeschud. Alle artsen die haar onderzochten en de verschillende gerechtsdeskundigen zijn het daarover eens. De wetenschappelijke literatuur is het er ook over eens dat de symptomen zich in de overgrote meerderheid zeer snel na de feiten voordoen. Het kan dus niet anders dan dat de onthaalmoeder hier in de fout is gegaan.”

Schuld bij ouders leggen

Volgens de burgerlijke partijen heeft de vrouw tijdens het onderzoek tegenstrijdige en onduidelijke verklaringen afgelegd, zonder ooit duidelijk te maken wat er die dag precies gebeurd is. “Pas drie dagen na de feiten verklaart ze plots dat het meisje op een bepaald moment half uit haar stoeltje hing, wat trouwens geen verklaring kan zijn voor de verwondingen”, ging meester de Béco verder. “Ze probeert de schuld ook bij de ouders zelf te leggen. Dat is onlogisch, want het zijn net de ouders die het gerechtelijk onderzoek en het bijkomend onderzoek hebben gevraagd.”

Grote kans

Volgens het parket kan er geen zekerheid bestaan over de schuld van de onthaalmoeder: “Er zijn geen getuigen of camerabeelden, haar zogenaamd tegenstrijdige verklaringen kunnen ingegeven zijn door stress of paniek. De kans is groot dat zij de feiten gepleegd heeft maar er blijft twijfel, hoe klein ook.” Ook de onthaalmoeder zelf vroeg de vrijspraak. “De verwondingen die bij het kind zijn vastgesteld, zijn niet noodzakelijk veroorzaakt door haar dooreen te schudden”, pleitte haar advocaat. “Die kunnen ook een andere oorzaak hebben. Bovendien is het ook niet noodzakelijk dat het dooreenschudden, als het heeft plaatsgevonden, zo kort voor de symptomen is gebeurd. Ik moet ook vaststellen dat er twee dagen voor de feiten een verjaardagsfeestje was bij de ouders thuis, dat het kind dat hele weekend zeurderig en klagerig was, dat de moeder haar die ochtend wel heel vroeg en heel snel is komen afzetten, en dat de moeder wel heel snel in het ziekenhuis stond.”

Uitspraak op 15 november.