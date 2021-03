Ontbijten met HLN-lezer André Beeckmans (73): “Feest of geen feest, Justine en ik zijn nog altijd een goed koppel”

In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan bij André Beeckmans (73) uit Gooik. Na een loopbaan bij Colruyt, geniet hij al vijftien jaar van zijn pensioen. De twee kleindochters die zijn dochter hem schonk, hebben zijn hart gestolen. Maar op de eerste plaats staat - na 50 jaar - nog altijd zijn vrouw Justine. “In al die tijd zijn we nooit gaan slapen zonder elkaar een kus te geven. En toch zijn we elkaars tegenpolen.”

André Beeckmans heeft zo zijn vaste routine en daar hoort onze krant bij. “Ik sta elke dag op om 6 uur, Het Laatste Nieuws is er om 6.30u. ‘s Ochtends bespreken mijn vrouw en ik onze dagplanning en lees ik een uurtje de krant. Ik begin altijd met het sportkatern. Daarna lees ik de rest. En ‘s avonds neem ik mijn gazet nog eens vast, om te kijken wat er op tv is. Vroeger kocht ik de krant elke dag op weg naar mijn werk, maar sinds ik met pensioen ben - nu al vijftien jaar - heb ik een abonnement.”

51 dagboeken

Hij houdt ook krantenknipsels bij. “In 1969 ben ik begonnen met een dagboek en daarin noteer ik niet alleen wat me die dag heeft beziggehouden, maar ook wat er in de actualiteit was. Daar kleef ik dan altijd een fotootje uit Het Laatste Nieuws bij. Als dat onderwerp dan nog eens ooit ter sprake komt, kan ik dat meteen opzoeken. Ondertussen heb ik al 51 dagboeken. Het idee heb ik eigenlijk van mijn vrouw. Justine had een dagboek toen we verkeerden, maar zij schreef daar nooit veel in. Ik wel. Ik sla geen dag over. Ik ben graag met vroeger bezig en af en toe neem ik een boekje van twintig jaar geleden vast en sta ik er nog eens bij stil hoelang sommige dingen al geleden zijn. Onze huwelijksdag bijvoorbeeld.”

Quote Door de plotse dood van mijn vader moesten we indertijd ons trouwfeest afgelasten. Nu wilden we ons gouden huwelijks­ju­bi­le­um vieren. Ik was er het hart van in dat we dit feest ook moesten annuleren.

André Beeckmans

Justine en André waren vorig jaar vijftig jaar getrouwd. “Maar een trouwfeest hebben we indertijd niet gehad. De dag voordien is mijn vader immers plots overleden. Hij zat bij de kapper toen hij hartfalen kreeg. Hij was nog maar 51. Dat was een echte ramp. We hebben ons feest meteen afgelast. We zijn wel voor de wet en de kerk getrouwd, maar Justine had haar gewone mantel aan.”

Volledig scherm Justine heeft haar trouwkleed enkel voor deze foto gedragen. © Bert Van Den Broucke / Photonews

Zes weken gewacht

Haar trouwkleed heeft Justine maar één keer gedragen, vertelt André. “Toen de rouwperiode van zes weken - in die tijd nog verplicht - voorbij was en we alsnog trouwfoto’s lieten maken om toch een herinnering te hebben. Ze heeft haar jurk maar een paar uur gedragen, hij hangt al vijftig jaar in haar kast... Vorig jaar wilden we op 4 juli ons gouden jubileum vieren. Maar geloof het of niet, ook dat feest hebben we moeten annuleren. Alles was tot in de puntjes geregeld. Buren, familie, vrienden, iedereen was uitgenodigd. En dan kwam corona en mocht je geen grote feesten meer geven. Justine zag er nog het positieve van, dat was een hoop geld uitgespaard. Maar ik was er écht het hart van in.”

Opa van hier en opa van daar

“Maar feest of geen feest, Justine en ik zijn nog altijd een goed koppel”, verklapt André. “Justine is nooit kwaad op mij, behalve als ik een keer met mijn vuile voeten binnenkom. (lacht) In die vijftig jaar zijn we nooit gaan slapen zonder elkaar een kus te geven. En toch zijn we elkaars tegenpolen. Justine is heel rationeel, ik ben veel emotioneler. Zij kan ook overweg met de computer, ik niet. Ik heb nog altijd een gewone gsm, géén smartphone. Mijn kleindochters willen mij dat allemaal graag leren, maar ik heb daar geen geduld voor. Die meisjes zijn trouwens het licht van mijn ogen. Voor hen doe ik álles. Als ik hen twee dagen niet heb gezien, ben ik al ambetant. De oudste is zeventien, de andere veertien. Zij hebben nu hun eigen leven en dat is heel normaal, maar ik vond het toch plezanter toen ze nog klein waren en het altijd ‘opa van hier en opa van daar’ was. (lacht) Eigenlijk hebben we drie kleinkinderen, maar de oudste is vijf dagen na de geboorte overleden na een hersenbloeding. Dat is het grootste verdriet uit mijn leven. Ik ga nog elke week naar dat grafje, ook al is het geleden van 2002.’

Quote Ik heb er altijd spijt van gehad dat ik geen profrenner ben geworden. Ik had niet het talent van een Remco Evenepoel, maar met mijn karakter was ik er gekomen. In die tijd moest ik daar thuis niet over beginnen André Beeckmans

André heeft bijna veertig jaar bij Colruyt gewerkt. “Eind jaren ‘60 was dat bedrijf in volle expansie. Toen werkte er duizend mensen, vandaag 40.000. Ik was ploegchef en had dertig, veertig mensen onder mij. Iemand motiveren was mijn grootste sterkte. Ik heb daarvoor zelfs eens persoonlijke felicitaties van de grote patron gekregen. Daar was ik fier op. Toen ik pas met pensioen was, had ik het wel eens moeilijk. Maar nu verveel ik mij geen seconde.”

Volledig scherm André fietst elke dag en is ook aangesloten bij wielertoeristenclub De Windklievers © Bert Van Den Broucke / Photonews

Elke dag rijdt André ongeveer 50 km met de fiets. “Bij slecht weer doe ik dat op de rollen. Ik ben ook aangesloten bij De Windklievers, een wielertoeristenclub in Lennik, waar ik ook 32 jaar voorzitter van was. Ik heb er altijd spijt van gehad dat ik geen profrenner ben geworden. Ik had niet het talent van een Remco Evenepoel, maar door mijn karakter en doorzettingsvermogen was ik er wel gekomen. Maar in die tijd moest ik daar thuis niet over beginnen. Plus: je kon daar toen niet van leven.”

Schipper naast Mathilde

“Er is véél veranderd in vijftig jaar”, benadrukt André. “Vroeger kwam bijvoorbeeld heel de buurt bij ons naar ‘Schipper naast Mathilde’ kijken, want wij waren de eersten met een tv. Dat is vandaag ondenkbaar. Jammer, want ik hecht wel aan dat buurtgevoel. Ik ga ook altijd naar de begrafenis als er iemand overlijdt die ik ken. Door corona heb ik zo al zestien begrafenissen moeten missen. Ik begrijp trouwens niet goed waarom die maatregelen zo lang moeten duren. Met negen ministers van Volksgezondheid zou dat toch sneller opgelost moeten zijn, nee? Justine en ik hebben elkaar wel en onze beste vrienden zijn ons knuffelcontact, maar het zou toch héél fijn zijn als we weer eens op café of restaurant kunnen.”

Volledig scherm Zijn vrouw Justine hield al een dagboek bij toen ze verkeerden, zo begon ook Andre er mee en élke dag schrijft hij er in. 51 dagboeken heeft hij al gevuld © Bert Van Den Broucke / Photonews