Ninoofsesteenweg (N28) richting Pepingen tijdelijk 50 km/u.

Man wurmt zich tussen vrachtwa­gens op R0 en knalt in op file

Overzicht hebben op de weg is belangrijker. Dat werd in maart vorig jaar duidelijk op de Brusselse ring. Zonder zicht te hebben op de afrit wurmde een man zich tussen de vrachtwagens op de rechterrijstrook. Het kwam tot een ongeval en dat eindigde maandag in de politierechtbank.