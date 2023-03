Nieuwe, overdekte petanquehal geopend aan Sportcentrum Koornmolen

“Er zijn al heel wat petanquebanen in openlucht onder andere in Strijland, Leerbeek en Oetingen”, aldus Gunther De Wilde (CD&V), schepen van Sport. Deze worden heel actief gebruikt, maar we kregen van alle gebruikers de opmerking dat de regen soms een spelbreker was. Ze droomden ervan om ook in de winter een balletje te kunnen werpen in een petanquehal. Daarom investeerden we als gezonde en duurzame gemeente graag in een overdekte petanquehal. De nieuwe hal, die werd gebouwd volgens de nieuwste technieken, telt zes banen. Enkele weken geleden hebben we de petanquers de banen alvast laten inwerpen. Zo konden we nog wat zaken aanpassen, zodat de banen nu perfect zijn. Maar de petanquehal kan ook door anderen gehuurd worden. Zo hopen we dat dit een echte ontmoetingsplaats wordt.”