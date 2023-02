Natuurpunt stevig aan de slag op Kesterheide

Gooik/Galmaarden/Lennik/Herne/Bever/Pepingen David Cummins wordt komende vijf jaar nieuwe korpschef van de politiezo­ne Pajotten­land

Met hoofdcommissaris David Cummins heeft de politiezone Pajottenland bijna vier jaar na de pensionering van Marc Hellinckx opnieuw een korpschef. Cummings, die eerder werkzaam was bij de lokale politiezone Dilbeek en bij de federale politie, wil zich in eerste instantie toeleggen op het beter leren kennen van de zone. “Fenomenen en criminaliteit zoals in de Vlaamse Rand komen evengoed voor op het platteland zoals hier in het Pajottenland”, zegt hij. “We moeten binnen het korps samenwerken om al die zaken te bestrijden, maar ook met partners binnen de veiligheidsketen.”

