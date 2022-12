Na 85 jaar is AD Delhaize Gooik groter dan ooit tevoren dankzij gigantische make-over: “We hebben alle registers opengetrokken”

Meerbeke Brand in leegstaan­de feestzaal was acciden­teel, onduide­lijk­heid over persoon die aanwezig was

De brand die in het Kellenhof op de Edingsesteenweg in Meerbeke is ontstaan was accidenteel, dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De schade in het leegstaande gebouw is aanzienlijk. Er is wel onduidelijkheid over de aanwezigheid van de persoon in het restaurant en wat hij daar deed.

30 november