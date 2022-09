N-VA wil gemeentefusie voor héél het Pajottenland bestuderen: “We moeten zelf het initiatief nemen”

Volgens N-VA hebben de gemeenten in het Pajottenland moeilijkheden om al hun taken te volbrengen. Daarom vinden ze het noodzakelijk dat landelijke gemeenten samenwerken om de slagkracht te verhogen. Een fusie met Bever kan ook voor N-VA, maar daarvoor moet eerst de grondwet worden aangepast. Het voorstel van N-VA is om een fusie aan te gaan met de zes gemeenten zodat men op een inwonersaantal uitkomt van 40.293 mensen met 35 gemeenteraadsleden en 8 schepenen. “Het is belangrijk dat we als Pajotse gemeenten zelf het initiatief nemen”, wordt gesteld. “Hierdoor vermijden we dat in een volgende legislatuur boven onze hoofden in onze plaats anders wordt beslist. Ook financieel is het interessant. De gemeenten krijgen 500 euro per inwoner, maar dat mag nooit de hoofdreden zijn.”