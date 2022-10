N-VA Gooik vraagt onmiddellijk ontslag voor veroordeelde algemeen directeur: “We zullen alle mogelijke stappen ondernemen”

GooikDe algemeen directeur van de gemeente Gooik, Eric Van Snick, werd begin deze maand door de correctionele rechtbank veroordeeld voor fraude en belangenvermenging . Voormalig burgemeester Michel Doomst werd ook genoemd in het dossier, maar werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld. Oppositiepartij N-VA is niet te spreken over het feit dat het gemeentebestuur aangeeft de situatie af te willen wachten en vraagt het onmiddellijk ontslag van de algemeen directeur. “Hij heeft het imago van de gemeente ernstig beschadigd”, klinkt het bij voorzitter Jason Broodcoorens.

Een volledige geschiedenis van de zaak kan je hier lezen.

De feiten kwamen aan het licht na een interne doorlichting van de gemeentediensten door Audit Vlaanderen, waaruit bleek dat er zich wanpraktijken afspeelden binnen de muren van het gemeentehuis. Eric Van Snick -die toen nog gemeentesecretaris was- kreeg een tuchtstraf en loonreductie van 20% vanuit de gemeente. Niet veel later werd hij benoemd tot algemeen directeur. Maar nu de uitspraak van een jaar cel met uitstel en boete van 16.000 euro is gevallen, stelt oppositiepartij N-VA zich vragen bij sancties die er niet lijken te komen. “Meerderheidspartij CD&V heeft altijd geweigerd om gepaste tuchtmaatregelen te ondernemen zolang het onderzoek liep”, aldus Broodcoorens. “Nu het proces is afgerond en de algemeen directeur is veroordeeld, is het voor ons duidelijk dat hij niet in functie kan blijven. De tuchtsanctie die na de interne doorlichting werd genomen, noemt de partij een symbolische tik op de vingers.”

Verantwoordelijkheid dragen

N-VA maakt bovendien bekend een agendapunt in te zullen dienen voor de volgende gemeenteraad waarin gevraagd wordt om de algemeen directeur te ontslaan. De partij is van oordeel dat Van Snick zijn moreel gezag over het gemeentepersoneel is verloren en het imago van de gemeente ernstig heeft beschadigd. “Meer dan dertig jaar alleenheerschappij van CD&V heeft het mogelijk gemaakt dat zulke zaken zich afspeelden onder de ogen van het schepencollege omdat men niet langer kijkt naar de kwaliteit van de werking, maar te veel bezig is met het vasthouden van deze macht”, gaat Broodcoorens verder. “De voormalig burgemeester werd dan wel niet vervolgd, maar gaf zelf ook aan een verantwoordelijkheid te dragen in dit dossier. Daarom vragen wij nu dat de gemeenteraad zal doen wat elke andere werkgever in dit land zou doen wanneer één van zijn medewerkers voor dergelijke feiten wordt veroordeeld en Van Snick zal ontslaan. Belastinggeld gebruiken voor de verrijking van familieleden en vrienden is onaanvaardbaar.”

Ontslag

N-VA wijst ook met beschuldigende vinger naar het schepencollege en vooral naar de personen die er al deel van uitmaakten toen de feiten zich afspeelden. Volgens de partij is het aan de betrokken politici om zich te bezinnen over hun eigen politieke verantwoordelijkheid en de toekomst van hun carrière.

Bij het gemeentebestuur laten ze alvast weten om eerst het dossier te willen inkijken. “We moeten dit natuurlijk zeer ernstig nemen”, laat burgemeester Simon De Boeck (CD&V) weten. “We willen eerst het volledige vonnis inkijken, want nu kunnen we ons enkel baseren op wat de pers en Van Snick zelf zeggen. Uit het auditverslag weten we al veel, maar stemt het vonnis daarmee overeen? In een tweede stap zullen we binnen onze fractie bekijken wat men denkt van de situatie en onder andere op basis daarvan samen een keuze maken. Maar er is intussen wel al veel veranderd na deze feiten binnen de gemeente. Zo hebben we een kwaliteitsmanager en aankoopdeskundige aangenomen zodat dergelijke zaken niet meer gebeuren.”

Wanneer CD&V het vertrouwen in de algemeen directeur blijft behouden, zal oppositiepartij N-VA alle mogelijke stappen ondernemen om alsnog een ontslag te bekomen van Van Snick.

