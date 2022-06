N-VA Gooik streeft naar meer circulair watergebruik: “Nochtans doen wij net wél heel wat inspanningen voor opvang en hergebruik van regenwater”

Ook in het Pajottenland merken we vandaag al de gevolgen van een lage grondwaterstand. Heel wat vegetatie kent immers een sterke grondwaterafhankelijkheid en ook de landbouw ondervindt een impact op hun gewassen. Minister Zuhal Demir zet met de blue deal in op circulair watergebruik, innovatie en meer natte natuur. N-VA Gooik wil dat er ook op lokaal niveau nagedacht wordt over duurzaam watergebruik en -beheer. “Nog te vaak wordt hemelwater meteen afgevoerd naar de riolering”, aldus gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx. “We moeten dat zo veel mogelijk opvangen en hergebruiken of inzetten op infiltratie ter plaatse. We vragen om niet enkel naar de burger te kijken maar ook het gemeentelijk patrimonium onder de loep te nemen via een waterstudie. Het is een win-win want de natuur vaart erbij terwijl het ook een aanzienlijke besparing betekent.”