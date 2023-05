Meikermis tijdens verlengd weekend in Oetingen met Duoloop op donderdag

Twintiger deelt vuistslag uit aan liefdesri­vaal: “Volgens hem was de relatie nog niet afgelopen”

Een 20-jarige jongeman uit Ruisbroek is dinsdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur omdat hij een liefdesrivaal een vuistslag had gegeven. Het slachtoffer was door de klap buiten bewustzijn geraakt en was acht dagen werkonbekwaam. Volgens zijn advocaat had de jongeman al meteen na de feiten spijt van zijn daad.