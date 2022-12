Meer dan 50% van Pajotse inwoners kreeg herfstbooster

Ninove/Denderstreek Ninoofs VB-parlements­lid plaatst vraagte­kens bij sommige crècheslui­tin­gen: “Worden zelfstandi­ge crèches bewust uit de markt geduwd?”

Vlaams parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) uit Ninove plaatst vraagtekens bij de “heksenjacht” die volgens haar aan de gang is in de kinderopvangsector. Steeds meer kinderdagverblijven moeten de deuren sluiten of beslissen er zelf mee te stoppen. “Veel van die schorsingen zijn nu geen gevolg meer van pedagogische problemen, maar van een administratie die niet op orde is of een slechte financiële situatie die zijn oorzaak vindt in een oneerlijk subsidiesysteem”, stelt Malfroot. “Het lijkt erop dat ondergefinancierde zelfstandige crèches bewust uit de markt worden geduwd in het kader van een gewenste schaalvergroting.”

15:06