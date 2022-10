Maarten en Dieuwert werken dag mee met Sammy Mahdi voor YOUCA Action Day

Maarten Vandenbosch uit Sint-Pieters-Leeuw en Dieuwert Krikilion uit Gooik, beide in het zesde middelbaar in het Sint-Godelieve Instituut in Lennik, hebben een dag gewerkt als woordvoerder van Sammy Mahdi, voorzitter van CD&V. De dag begon met een kijkje achter de schermen in het hoofdkwartier van CD&V. Na uitleg over de werking van de verschillende afdelingen binnen de partij ging de reis richting het Vlaams Parlement waar de YOUCA-studenten uitleg kregen over de politieke structuur in ons land, de werking van de CD&V fractie en weetjes over de Belgische politiek.