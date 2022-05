Lobke Abraham wint ‘dedication award’ op Miss Welness Beauty

GooikEind april vond de finale plaats van Miss Welness Beauty in de Waagnatie Expo in Antwerpen aan de Schelde. Lobke Abraham (33) van schoonheidssalon ‘Pour L - Beauty and Nails’ in Leerbeek (Gooik) was een van de 18 finalistes die mee mochten dingen naar het kroontje.