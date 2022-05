Liftende twintiger uit Gooik opent vuur op Waals gezin: “Er is iets geknakt na jarenlange vernederingen”

GooikEen 22-jarige uit Gooik zit momenteel in de cel nadat hij het vuur opende op een jong Waals gezin in de provincie Luik. Het gezin had hem zondagavond een lift aangeboden, waarna om onbekende redenen een hevige discussie ontstond. De twintiger was al sinds zaterdagnacht vermist en had een afscheidsbrief achtergelaten. “Er moet iets geknakt zijn in zijn hoofd”, zucht de vader. “Onze zoon is zeker geen monster – het is de braafste jongen die ik ken. Maar door zijn autisme wordt hij al zijn hele leven vernederd en gepest.”