Lessenreeks rond valpreventie voor 55-plussers

De lessenreeksen gaan door in een kleine groep van 10 deelnemers tijdens 6 beurten van telkens een uur. Elke deelnemer wordt individueel begeleid in functie van zijn of haar noden en eventuele beperkingen, maar plezierbeleving staat centraal. De oefeningen worden afgewisseld met spel en ademhalingsoefeningen. De lessen starten onder begeleiding van 2 ervaren lesgevers in september op dinsdag en woensdag telkens in de voormiddag om 9.30 en 10.30 uur in de sportzaal van MINT langs de Edingsesteenweg. Deze lessenreeks kost 60 euro euro per persoon. Wie als mantelzorger of partner de eerste sessie wenst mee te volgen betaalt 5 euro.