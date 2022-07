Leden WTC Heim Pollé vieren 50-jarig jubileum: kleinzoon van oprichter zorgt er voor dat hun lokaal open blijft

De leden van wielertoeristenclub Heim Pollé hebben opnieuw een uitvalsbasis nu café Jona in Leerbeek overgenomen is door Sander Heim. De jonge man is kleinzoon van Heim Pollé die de ploeg een halve eeuw geleden oprichtte. Intussen doet hij het rustiger aan, maar zal Sander ervoor zorgen dat de wielertoeristen in het café op adem kunnen komen. De club telt vijftig leden en fietst elke week op zondag 75 kilometer. Elk jaar staat er ook een grotere fietstrip op de agenda. Om een halve eeuw WTC Heim Pollé te vieren werden de leden ook in een nieuwe outfit gestoken.