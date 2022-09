Kunstenaars Zin in Kunst stellen dit weekend tentoon

Herne Ga op zoek naar de stropoppen van Groene Kring Zuid-West Pajotten­land

In 2019 en 2020 plaatsten alle afdelingen van de Groene Kring in Vlaanderen al heel wat stropoppen. Ook dit jaar kan je ze overal spotten. Zo ook in het Pajottenland op zes plaatsen in Herne, Galmaarden en Bever dankzij de Groene Kring Zuid-West Pajottenland.

24 augustus