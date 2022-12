Kester Bruist zamelde 2.000 euro in voor zorgboerderij De Hoeve in Strijtem

De allereerste activiteit vond eind december plaats. Lokale (jeugd)verenigingen en tal van andere standhouders zoals de school, breiclub, ect. palmen de kerk van Kester in met eet-, drank- en kerstdecoratiestandjes tijdens een Kerstmarkt. “Het werd snel duidelijk dat we hier een goed doel aan moesten koppelen”, laat trekker Pascale Vanden Eeckhoudt weten. “Dat zou mensen natuurlijk extra motiveren om hun steentje bij te dragen. En of ze dat hebben gedaan. We kozen een lokaal goed doel, de Zorgboerderij Sint Franciscus in Strijtem (Roosdaal). Zij kunnen nu meer dan ooit steun gebruiken toen hun hoeve in augustus in vlammen opging.”