Jonas De Maeseneer nieuwe Gooikse schepen ter vervanging van Jan Depester

Jonas De Maeseneer is de eerste opvolger en neemt daarom dan ook de bevoegdheden Welzijn, Zorg, Gezondheid, Cultuur, Senioren, Gelijke kansen, Integratie, Sociale Zaken, Noord-Zuid, Armoedebestrijding en voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst over. Jonas is al sinds 2019 actief in de gemeenteraad en brengt een rugzak vol ervaring mee. Zo werd hij ook al voorzitter van de lokale CD&V-afdeling en fungeerde hij de laatste jaren als fractieleider voor de partij. Vanuit zijn professionele achtergrond is De Maeseneer thuis in de welzijnssector en als muzikant en oud-leerling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans, kent hij het reilen en zeilen in de cultuursector. De bevoegdheid Burgerlijke stand werd overgedragen aan burgemeester Simon De Boeck. Gemeenteraadslid Samuel Billens zal het werk als fractievoorzitter voor CD&V verderzetten.