JNM Pajottenland zorgt voor helpende handen in natuurgebied Muziekvallei

Het natuurgebied Muziekvallei is een goed verborgen pareltje van Natuurpunt in Gooik. Natuurpunt heeft hier enkele jaren geleden heel wat struiken, fruitbomen en hagen aangeplant samen met tal van verenigingen, buren en de gemeente. Intussen is de Muziekvallei een mooie oase voor natuur geworden. Het terrein van 1,8 hectare ligt in de vallei achter De Cam en de Groene Poort. Het is in gebruik als speelterrein voor Scouts Gooik en wordt mee beheerd door een schapenhouder. Momenteel is de Muziekvallei nog niet publiek toegankelijk, maar Natuurpunt hoopt zo snel mogelijk via een nieuwe wandelweg iedereen te kunnen verwelkomen.