Jeugdhuis GUUK heropent deuren in tijdelijke locatie met 32-uren marathon: “Wie geen plekje in z’n agenda kan vrijmaken zal heel wat missen”

Exact een jaar na de laatste dag in het jeugdhuis kan de Gooikse jeugd zich binnenkort opnieuw uitleven. Tijdelijk weliswaar, want de bouw van het nieuwe jeugdhuis schiet goed op. Het valt op: langs de Dorpsstraat wordt een volledig gebouw opgetrokken met enkele appartementen. Op de grasstrook achteraan werd een plekje vrij gehouden om een nieuw, ondergronds jeugdhuis te bouwen. Al moeten de appartementen eerst af zijn vooraleer hiermee wordt gestart. Aangezien dat nog enkele maanden tot een jaar kan duren, beslisten de bezielers van het jeugdhuis om tijdelijk naar een nieuwe locatie te verhuizen. Die vonden ze initieel in het voormalige Zomercafé, enkele meters verderop, maar na lang overleg bleek deze locatie toch niet zo geschikt.

Tijdelijke verhuis

Een nieuwe oplossing werd gevonden langs de Hoevestraat 20 in Gooik, een grote manege met lokaal langs de zijkant. Het lokaal beschikte al over vrijwel alles wat het jeugdhuis zou kunnen nodig hebben, aangezien het eerder al vaker werd gebruikt door andere verenigingen voor activiteiten. De afgelopen weken hebben de jongeren dan ook hun uiterste best gedaan om het zaaltje nog meer om te vormen naar een volwaardig, tijdelijk jeugdhuis. Zo werd een groot deel van het meubilair al verhuisd, worden de frigo’s gevuld en het terras uitgebreid. Op dit moment worden ook nog de laatste loodjes gelegd aan allerhande andere zaken.

32-uren marathon

De heropening zal alvast stevig worden gevierd vanaf vrijdagavond 20 mei. “Aangezien we een goed jaar helemaal niets hebben gedaan pakken we het voor een keer groots aan”, vertellen de jongeren. “Om precies te zijn houden wij een groot heropeningsweekend van maar liefst 32 uur aan een stuk. Wie dan niet heel even een plekje in z’n agenda kan vrijmaken zal heel wat missen. We zijn natuurlijk enorm tevreden dat we eindelijk opnieuw ons jeugdhuis kunnen heropenen. We hopen dan ook dat zo veel mogelijk jongeren opnieuw hun weg naar hier vinden.”