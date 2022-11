Jeugdhuis Guuk blaast 17 kaarsjes uit: “We hopen in het najaar in te trekken in onze nieuwbouw”

Ninove IN BEELD: Sinter­klaas komt met stoomboot aan in Ninove

Sinterklaas en zijn Pieten zijn zaterdag met de stoomboot aangekomen in Ninove. Hoewel het regende, stonden heel wat kinderen hen samen met hun ouders op te wachten langs de Denderkaai. Sinterklaas werd bij zijn aankomst ontvangen door burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) die hem welkom heette in Ninove. Even was het spannend toen Sinterklaas in zijn grote boek keek om te zien of de kinderen dit jaar braaf waren geweest, maar iedereen kon opgelucht zijn: “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen”, besloot de Sint.

19 november