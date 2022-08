Inwoners Guukeveld zomeren elke vrijdag

Wielrennen elites z/c Wannes Heylen triomfeert in Oetingen: “Misschien had ik toch meer moeten inzetten op de koers”

In de laatste acht koersen waar hij aan de start stond, slaagde Wannes Heylen erin om de top tien te halen. Vorig weekend was hij al de beste in Sint-Ulriks-Kapelle. Zaterdag deed hij dat huzarenstukje nog eens over, maar dan in Oetingen. Is Heylen misschien renner van beroep? Neen, dokter.

7 augustus