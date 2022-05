Internationale politiewereld zakt af naar Gooik: “Leren over Pajotse aanpak rond drugpreventie”

PajottenlandEen internationaal gezelschap met politiemensen uit verschillende landen van Noord-Amerika, Europa en Afrika brachten woensdag een bezoek aan Plattelandscentrum Paddenbroek. In opdracht van de Raad van Europa vergaderen ze over hoe drugpreventie het beste door politiediensten wordt aangepakt. En om bij te leren luisterden ze aandachtig naar de aanpak in... het Pajottenland. U leest het goed.

Agenten uit Mexico, de Verenigde Staten, Canada, Tsjechië, Litouwen, Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Turkije, Ijsland, Roemenië, Marokko en België zijn momenteel in ons land aanwezig om het te hebben over drugpreventie. Het gaat om leden van federale politiediensten of van grote lokale zones. Ze maken deel uit van de Pompidou Group die in 1971 werd opgericht en waar momenteel 42 landen deel van uitmaken. “Zij werken in opdracht van de Raad van Europa en buigen zich al meerdere jaren over drugpreventie”, weet Serge Roelens, commissaris bij de politiezone Pajottenland (Gooik, Galmaarden, Lennik, Herne, Bever, Pepingen). “Ze maken afspraken en bekijken wat de politie kan en mag doen, maar ook wat de politie niet kan of mag. En dit jaar werd ons gevraagd om gastheer te zijn voor hun seminarie. Interessant voor ons om ook eens te zien op welke manier er bovenlokaal gewerkt wordt en we zijn benieuwd naar de conclusies die deze mensen zullen trekken.”

Roelens mocht het gezelschap dinsdagochtend al welkom heten in het hotel President in Brussel waar de groep verblijft. De eerste dag ging ook volledig in Brussel door. Voor de tweede dag wordt er uitgeweken naar Paddenbroek en ook de laatste dag (donderdag red.) zal opnieuw in Brussel doorgaan. Waarom Gooik en waarom bij de lokale politiezone Pajottenland? “De Pompidou Group vroeg ons om host te zijn naar aanleiding van de Europese drugspreventieprijs die onze Pajotse preventiedienst in 2021 won met het preventieproject SAMeN. Preventiewerker Bianca Van Reepinghen, die helaas niet aanwezig kon zijn, mocht die prijs vorig jaar in Parijs in ontvangst nemen.”

Volledig scherm De ambtenaren van Jeugdregio Pajottenland mochten aan de leden van de Pompidou Group uitleg geven over de projecten die in het Pajottenland lopen en vorig jaar ook een Europese prijs wonnen. © Tom Vierendeels

Europese interesse geeft motivatie

Dat project SAMeN loopt al vele jaren en heeft verschillende onderdelen. Zo is er het MEGA-project in de basisscholen waar de kinderen meer uitleg krijgen over wat drugs en alcohol zijn, hoe je ze kan herkennen en wat de risico’s op korte en lange termijn kunnen zijn. Maar ze leren ook wat dan wel gezond is voor lichaam en geest. En het leert kinderen weerbaar te zijn en nee te zeggen tegen drugs. Maar ook de feestbussen voor carnaval Halle of de oudejaarsfuiven zijn onderdeel van dit project. Net als de opleidingen voor fuifcoaches. Vooral dit laatste onderdeel kon op veel interesse van de internationale politiemensen rekenen. Alle organisatoren van publiek toegankelijke feesten of fuiven zijn volgens het gemeentelijk feest- en fuifreglement verplicht om een opgeleide fuifcoach te hebben. Meestal is dit dus iemand van de organiserende vereniging. De gratis opleiding fuifcoach bestaat uit drie onderdelen, zijnde een onderdeel theorie, EHBO en brandbestrijding. Na het volgen van deze opleidingen ontvangt men het attest van fuifcoach. Een concept dat in verschillende landen blijkbaar volledig onbekend is, net als het gebruik van gekleurde bandjes om leeftijden aan te duiden en zo te weten welke soort alcohol iemand mag drinken.

De ambtenaren van de jeugdregio Pajottenland mochten inspringen voor Bianca en beantwoordden een spervuur aan vragen, afgevuurd door de delegatie. “Heel fijn dat we van Europa die erkenning krijgen en dat motiveert ook om verder te doen richting de toekomst”, zegt Jonas De Maeseneer, voorzitter van het beheerscomité van de intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland. “Die erkenning is er vooral voor preventiewerkster Bianca die het project al jaren opvolgt en een mooie samenwerking opbouwde met de verschillende diensten, overheden, scholen, CLB’s enzovoort uit onze regio. De Pompidou Group gaat natuurlijk veel ruimer in op deze materie, maar ze wilden nu toch eens inhoudelijk luisteren naar wat het allemaal inhoudt. Er kwamen veel vragen en we hopen dat de vertegenwoordiger elk een stukje inspiratie meenemen. Wij hebben uiteraard het warm water niet uitgevonden en overal pakken ze deze materie op hun eigen manier aan. Maar op momenten als deze kan iedereen van elkaar bijleren en dat is fijn.”