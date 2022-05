Insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant lanceert project PajottenMotten: “We zetten de nachtvlinder in de schijnwerpers”

PajottenlandOp zaterdagnacht 14 mei zet de insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant een netwerk van lichtvallen op in het Pajottenland. Op die manier wil de werkgroep onze verborgen insectenwereld in het daglicht zetten. En dat mag je best letterlijk nemen, want op zondagochtend 15 mei kan iedereen de - vaak spectaculaire - vangst gaan bekijken in verschillende natuurgebieden in onze regio.

Het doel van de Insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant -een aftakking van Natuurpunt- is vooral om insecten onder de aandacht te brengen en onder de loep te nemen. Letterlijk. Dat doen ze onder andere via inventarisaties en wandelingen. Die werkgroep lanceert nu ook dit jaar PajottenMotten in verschillende Pajotse gemeenten, waarbij ze nachtvlinders (ook gekend als motten) in de kijker zetten. “Er wordt een jaar lang gefocust op nachtvlinders in het Pajottenland en de Zennevallei”, zegt Timon Boumon, initiatiefnemer van het project. “We hebben intussen al heel wat oude insectencollecties uit onze regio gedigitaliseerd en de waardevolle, maar vaak niet toegankelijke gegevens en soortenlijsten toegankelijk gemaakt voor onderzoekers door ze in wetenschappelijke databanken te zetten.”

Vallen opzetten

Maar om ook hun eigen inventarisaties meer zichtbaarheid te geven, zetten de vrijwilligers van de insectenwerkgroep dit weekend hun vallen op publiek toegankelijke plekken. “Nachtvlinders zijn zo ontzettend divers, er zijn zoveel mooie soorten en ze vliegen werkelijk overal, ook in de tuin en middenin de stad”, laat Lieven Decrick, stichter van de werkgroep weten. “De meeste soorten en de hoogste aantallen vind je in bossen, en daar stellen we dit weekend onze vallen op. Onze vrijwilligers blijven zondagochtend ter plaatse om de mensen die nieuwsgierig zijn naar al die verborgen pracht wat duiding te geven.”

Quote We produceren in de vroege ochtend een mooie kleurrijke poster van alle nachtvlin­der­soor­ten die we daar die nacht vangen en bezoekers aan de stand mogen een printje meenemen. We hopen dat die poster op de deur van vele Pajotse koelkasten belandt zodat iedereen eens stil kan staan bij die prachtige natuur die we anders nooit opmerken Mottenvanger Bart Van Camp

Eén van die plekken is Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. Er zullen daar enkele vallen worden opgesteld in de boomgaard. Vrijwilligers die een standje aan Paddenbroek bemannen geven de hele dag duiding over de resultaten. “We produceren in de vroege ochtend een mooie kleurrijke poster van alle nachtvlindersoorten die we daar die nacht vangen en bezoekers aan de stand mogen een printje meenemen”, vertelt mottenvanger Bart Van Camp nog. “We hopen dat die poster op de deur van vele Pajotse koelkasten belandt zodat iedereen eens stil kan staan bij die prachtige natuur die we anders nooit opmerken.”

Andere locaties op zondagochtend zijn Grooten Bosch in Strijtem, de Kesterheide in Gooik, de Dekenijtuin in Lennik, Ter Pede in Dilbeek, en de Mallakoftoren in Lembeek. De exacte uren en andere locaties kan je vinden op de website van Natuurpunt, meer bepaald bij het project PajottenMotten.

Volledig scherm Er waren vooral kleine nachtvlinders. © thinkstock

Volledig scherm Gooik: vrijwilliger Lieven Decrick gaf de vijfduizendste natuurwaarneming in via www.waarnemingen.be © rv