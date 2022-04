Ine vervolledigt viergeslacht in Halle en Gooik

Halle “Eindelijk! Eindelijk! Eindelijk!”: carnaval Halle gaat drie zotte dagen tegemoet

Carnaval Halle, het eerste grote Brabantse carnaval dat na twee coronajaren weer in zijn volledige vorm mag doorgaan, is officieel afgetrapt. Dat gebeurde zaterdagnamiddag met het brouwen van de prins en verwekken van het vrouwelijk schoon: prins Nico ‘Belleman’ I en prinses Katleen ‘Bellevraa’ I. Het voorstel werd zelfs gelanceerd om carnaval langer te laten duren: één uur per gemist jaar.

27 maart