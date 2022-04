Inbraak vastgesteld in Paddenbroek, gemeente spreekt niet van vandalenstreek

Maandagochtend ontdekte de poetsvrouw in het centrum gebroken glas op aan de achterzijde van Paddenbroek. Zij belde meteen naar de dienst openbare werken die op hun beurt verder signaleerden. “Er is schade aan de ramen aan de buitenzijde alsook in het gebouw zijn er ramen gesneuveld en deuren beschadigd”, dat laat bevoegd schepen Christa Dermez (CD&V) weten. “Het was duidelijk dat de inbrekers op zoek waren naar geld want de kassa’s werden opengetrokken. Er is op het eerste zicht geen materiaal verdwenen. Een grote geldbuit viel hier echter niet te rapen gezien we er in al onze gemeentelijke gebouwen op inzetten zo weinig mogelijk cash geld aanwezig te hebben. We onderzoeken of er toch eventueel zaken verdwenen zijn.”