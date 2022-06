Hulpdiensten rukken uit voor ontplofte batterij op NAVO-basis in Kester

Brandweerzone Vlaams-Brabant West en lokale politiezone Pajottenland rukten woensdagochtend rond 9.45 uur massaal uit naar de Satellite Anchor Component S01 KESTER, kortweg SAC S01 KESTER en wat vroeger bekend stond om de Satcom. “Bij de wekelijkse controle van de batterijgeneratoren is één van de batterijen ontploft en kwam ook over batterijzuur terecht”, zegt commissaris Glenn Deherder van de politiezone Pajottenland. “Hierdoor was er paniek ontstaan. Na een controle door de brandweer bleek het allemaal niet zo ernstig te zijn. Zij stuurden wel gespecialiseerd materiaal ter plaatse om het batterijzuur op te ruimen.”

VIDEO. Doos stempels veroorzaakt terreuralarm bij NAVO-basis in Kester: Bewoners in straal van 300 meter rond SATCOM geëvacueerd

In de zomer van 2019 was er ook al een grote machtsontplooiing aan de militaire basis, toen voor een terreuralarm. Bij het scannen van poststukken werd door het systeem gereageerd op de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Na een controle door DOVO bleken in het pakket datumstempels te zitten. Een bepaalde stof in de inkt had het systeem in de war gebracht.