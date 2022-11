Herman De Wit wint Gooikse Cultuurparel

Hier rijpt de lambiek zelfs in de kelder. Café De Bascule wint De Gouden Lambiek­stoem­per

Café De Bascule in Bellingen heeft dit jaar De Gouden Lambiekstoemper gewonnen. Die prijs reikt bierproeversvereniging De Lambikstoempers elk jaar uit aan een horecazaak die de lambiekbieren extra in de kijker zet. Cafébaas Jef Koolen was blij met de erkenning. Hij heeft een dertigtal lambiekbieren op de kaart staan en laat intussen zelfs eigen lambiek rijpen in de kelder. Daarvoor werkt Jef samen met de mensen van brouwerij Sako uit Bogaarden. Binnenkort kunnen ze dus in De Bascule klinken met een eigen Oude Geuze op de mooie onderscheiding. De Gouden Lambiekstoemper werd uitgereikt tijdens de Dag van de Oude Geuze in het Streekproductencentrum. Daar serveerden De Lambikstoempers enkele unieke lambiekbieren die zelfs Engelsen, Nederlanders en Duitsers naar Halle lokten.

30 oktober