Herfstbooster kan voortaan in huisartsenwachtpost van Eizeringen

Inwoners van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Roosdaal die omwille van omstandigheden zoals ziekte od ziekenhuisopname hun herfstbooster niet konden laten zetten, kunnen voortaan wel nog terecht in de huisartsenwachtpost Eizeringen. Deze bevindt zich langs de Assesteenweg 191A. Een booster laten zetten kan 2 keer per maand op donderdag, telkens in de late namiddag. Zo op 10 en 24 november alsook op 8 en 22 december. Een afspraak maken is verplicht via vaccinatie@gooik.be.