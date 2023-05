Heilige Drievuldigheidsprocessie trekt dit jaar door de straten op 4 juni: iedereen kan gratis deelnemen

Dankzij actie ‘Boom zoekt grond’ krijgen particulie­ren gratis bomen van gemeente

In Dilbeek werd sinds 2021 bijna 12 hectare bomen in bosverband aangeplant. Dit is goed voor liefst 32.000 bomen. Zowel de lokale overheid, als regionale partners en private spelers zorgden voor deze aanwas.