Gratis workshop ‘Gezonde hapjes voor communie- en lentefeest’

Futsal eerste nationale Grello gaat de geschiede­nis­boe­ken in bij RSCA Futsal: topscorer aller tijden na twee goals tegen Herentals

In de zomer van 2016 kwam Grello – officieel Gabriel D’ Angelo – in ons land. In de voorbije jaren ontpopte de Braziliaan zich tot een absolute sterkhouder. Op de coronajaren na leverde het hem telkens de Gouden Schoen op. Nu mag de genaturaliseerde kapitein van RSCA een nieuw record aan zijn rijkgevuld palmares toevoegen. Grello is alleen topscorer aller tijden van zijn ploeg.