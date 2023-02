GP Oetingen verrast dit jaar met nieuwe naam én wedstrijd voor kinderen

Halle Belgische Voetbal­bond zoekt Court Coach voor Belgian Red Court in Halle

De Koninklijke Belgische Voetbalbond gaat op zoek naar 18 voetbalgekke en sociaal geëngageerde Court Coaches. Zij zullen op een Belgian Red Court in hun buurt, een project van de voetbalbond waarbij oude voetbalpleintjes worden omgetoverd tot moderne mini-voetbaltempels, op regelmatige basis voetbalactiviteiten geven aan kinderen en jongeren. Ook in Halle wordt zo een Belgian Red Court ingericht. ““We zoeken naar voetbaldieren met een hart voor jongeren en vrijwilligerswerk. De Court Coaches geven de buurtwerking vorm met een wekelijks programma”, zegt Football & Social Responsibility Specialist bij de KBVB Robin Cnops. “We laten de coaches vrij in wanneer ze training geven en welke activiteiten ze organiseren. De leeftijdscategorie is bewust gekozen tussen 16 en 26 jaar omdat we weten dat net zij zich het best kunnen inleven in de leefwereld van de jongeren.” Meer informatie over de vacature en selectieprocedure is terug te vinden via deze link.

2 februari