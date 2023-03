GP Oetingen afgelast door sneeuwval: organisatie kan veiligheid rensters niet garanderen

Bouw nieuwe brug Drasop en ecoduct Vlasmarkt­dreef start dit jaar

Het Agentschap Wegen & Verkeer organiseert samen met Lantis en De Werkvennootschap dit jaar 46 snelwegwerven in Vlaanderen. De nadruk daarbij ligt op bruggen en tunnels. Bij acht van die werken valt grote hinder te verwachten. Eén van die acht is de bouw van twee bruggen over de R0 in Halle.